Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.14 Prozent tiefer bei 48’939.16 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.691 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.359 Prozent auf 49’323.59 Punkte an der Kurstafel, nach 49’501.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’340.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’829.10 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.331 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 48’977.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47’311.00 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 44’873.28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.15 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49’653.13 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2.05 Prozent auf 120.76 USD), Cisco (+ 1.69 Prozent auf 82.53 USD), Johnson Johnson (+ 1.40 Prozent auf 237.76 USD), Travelers (+ 1.40 Prozent auf 299.35 USD) und Coca-Cola (+ 1.38 Prozent auf 78.42 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-4.72 Prozent auf 190.02 USD), Amazon (-4.02 Prozent auf 223.64 USD), Microsoft (-3.15 Prozent auf 401.14 USD), Nike (-2.97 Prozent auf 62.31 USD) und UnitedHealth (-2.78 Prozent auf 268.25 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’725’678 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.713 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

