Amazon Aktie News: Amazon am Abend nahe Vortagesniveau

Die Amazon-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 247,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der bislang bei 25'828 Punkten steht. Die Amazon-Aktie legte bis auf 248,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 246,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,69 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'342'748 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 258,59 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 161,56 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 30.10.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 180.17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158.88 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?

KI als Kurstreiber? Argent Capital sieht Amazon-Aktie 2026 vor starkem Jahr

Amazon- und Novo Nordisk-Aktien: Amazon Pharmacy bietet nun Wegovy-Pillen an