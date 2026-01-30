SMI und DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite zeigen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der SMI um 0,2 Prozent auf 13'181 Indexpunkte.



DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag voraussichtlich zugreifen.

Eine Stunde vor Handelsstart gewinnt der DAX 0,4 Prozent auf 24'414 Punkte.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag uneins.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und legte anschliessend leicht zu. Im Verlauf schwankte er zwischen Gewinn- und Verlustzone und notierte letztlich 0,11 Prozent höher bei 49.071,56 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls etwas niedriger und fiel im Laufe des Tages etwas deutlicher zurück. Er beendete die Sitzung 0,72 Prozent im Minus bei 23.685,12 Zählern.

Nachdem die US-Notenbanksitzung am Vortag keine Impulse gesetzt hatte, rückte die laufende Berichtsperiode wieder in den Vordergrund. Die mit Spannung erwarteten Geschäftsausweise der US-Dickschiffe Meta Platforms, IBM und Microsoft lieferten aber kein einheitliches Bild.

Vor allem aber der Softwarekonzern Microsoft prägte am Donnerstag die US-Börsen angesichts einer Flut von Geschäftszahlen negativ. Die Standardwerte im Dow Jones entwickelten sich noch relativ robust, doch an der NASDAQ-Börse litt der Handel darunter, dass der Softwareriese mit nachlassendem Wachstum neue Sorgen rund um die KI-Investitionen schürte.

Mit den Geschäftszahlen des Technologiegiganten Apple wartet nach Börsenschluss schon der nächste Höhepunkt der Berichtsperiode. "Marktteilnehmer wollen heute von Apple und nächste Woche von Amazon und Alphabet wahrscheinlich deutlich mehr sehen, aber es gibt nichts, was mich veranlasste, meine bullische Einschätzung für Aktien zu überdenken", sagte Marktstratege Michael Brown von Pepperstone.

ASIEN

Die Börsen in Asien schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:37 Uhr) einen Gewinn von 0,19 Prozent bei 53'479,62 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,70 Prozent auf 4'128,84 Einheiten.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,77 Prozent auf 27'472,40 Zähler ab.

Angeführt werden die Verluste vom Technologiesektor, der sich bereits in den USA mit dem Kurseinbruch von Microsoft schwach gezeigt hatte. Einige lokale Märkte blicken auf einen starken Januar zurück, dies lade zu Gewinnmitnahmen zum Monatsultimo ein, heisst es auch mit Blick auf die chinesischen Börsen.

Für Kaufzurückhaltung sorgen übergeordnet die steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Es gebe Erwartungen eines US-Angriffs auf den Iran am Wochenende, mutmasst IG-Analyst Chris Beauchamp. "Die Anzeichen deuteten darauf hin, dass die USA eine grössere und längere Kampagne starten könnten, was unweigerlich die Befürchtung aufkommen lasse, dass Teheran Vergeltung üben werde", fügt der Chefmarktanalyst hinzu.

In Japan hat sich die Inflation etwas abgekühlt, sie bleibt aber im Kern über der Zielmarke der japanischen Notenbank. Die Verbraucherpreise aus dem Grossraum Tokio sanken auf den niedrigsten Stand seit rund vier Jahren. Die zugrundeliegende Inflation bleibt aber erhöht, so dass die Daten Erwartungen an geldpolitische Straffungen am Leben halten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires