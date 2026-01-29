Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Der Dow Jones verliert am Nachmittag an Wert.

Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.35 Prozent tiefer bei 48’846.26 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18.747 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.019 Prozent auf 49’024.68 Punkte an der Kurstafel, nach 49’015.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48’597.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49’292.81 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.593 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 29.12.2025, den Stand von 48’461.93 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 47’632.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, lag der Dow Jones bei 44’713.52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.959 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49’633.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Honeywell (+ 4.23 Prozent auf 225.80 USD), IBM (+ 4.07 Prozent auf 306.13 USD), Caterpillar (+ 2.99 Prozent auf 662.52 USD), Merck (+ 2.33 Prozent auf 109.39 USD) und Procter Gamble (+ 1.63 Prozent auf 149.74 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Microsoft (-12.04 Prozent auf 423.64 USD), Salesforce (-7.22 Prozent auf 211.49 USD), Boeing (-2.20 Prozent auf 236.28 USD), Amazon (-1.60 Prozent auf 239.11 USD) und Home Depot (-1.17 Prozent auf 313.15 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’129’821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.825 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

