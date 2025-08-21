Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’240 -0.3%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’256 -0.1%  Euro 0.9375 0.1%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’338 -0.3%  Bitcoin 91’725 -0.2%  Dollar 0.8055 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swatch- und Richemont-Aktie: Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli
Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
Siemens Energy-Aktie steigt leicht: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
CTS Eventim-Aktie sackt ab: CTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

12’276.26
Pkt
64.07
Pkt
0.52 %
20.08.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

21.08.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Start kaum bewegt erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine nahezu unveränderte Eröffnung ab. Damit würde er sich eine kleine Verschnaufpause gönnen, nachdem die Tendenz im August bislang überwiegend freundlich war. Die Vorgaben aus Übersee geben derweil keine klare Richtung vor. An der Wall Street stand einer stabilen Entwicklung des Dow Jones ein tieferer Schluss der Tech-Börse Nasdaq gegenüber. Auch in Asien finden die Märkte keine einheitliche Richtung.

Generell herrsche seit Tagen nun schon eher Zurückhaltung unter den Anlegern, heisst es am Markt. Sie warten insbesondere auf Signale zur US-Geldpolitik aus Jackson Hole. Auf dem Notenbanker-Treffen spricht US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag. "Powell ist derzeit der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor für die Zinserwartungen", fasste es ein Analyst zusammen. Falls das Fed im September eine Senkung plane, müsse Powell die Märkte jetzt darauf vorbereiten.

Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr mit +0,04 Prozent nahezu unverändert bei 12'280,20 Punkten. Am Vortag hatte sich der Leitindex im Tagesverlauf bis auf einen Punkt an die 12'300 Punkte-Marke herangepirscht.

Im SMI weisen alle 21 Titel bis auf Alcon (-1,4%) und Geberit (-1,0%) ganz leicht positive Vorzeichen auf. Alcon waren bereits am Vortag wegen enttäuschenden Zahlen abgestraft worden, bei Geberit waren es derweil eher Gewinnmitnahmen nach Zahlen.

Das Nachrichtenaufkommen wird erneut durch Zahlen aus den hinteren Reihen bestimmt. So sind etwa das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (+1,6%) nach Zahlen gesucht. Dagegen werden BKW (-1,9%) oder Siegfried (-0,2%) nach den jeweiligen Zahlen mit Abgaben erwartet.

Bei der krisengeschüttelten Lebensmittelgruppe Orior müssen Investoren bis zum offiziellen Börsenstart warten, um auf die harte Restrukturierung reagieren zu können.

hr/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Konsolidierung setzt sich fort
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
20.08.25 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
20.08.25 SMI stürmt weiter nach oben
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’248.63 21.08.2025 09:04:53
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’248.63 -0.23%
SPI 16’995.72 -0.23%
SLI 2’018.44 -0.24%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}