SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9414 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’368 -0.9%  Bitcoin 98’607 2.4%  Dollar 0.8069 -0.1%  Öl 66.0 -0.5% 
SPI 998750 / CH0009987501

16’566.12 Pkt
-4.81 Pkt
-0.03 %
17:40:01
11.08.2025 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI deutlich im Plus erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten, und der Leitindex SMI könnte in der Folge die Marke von 11'900 Punkten überschreiten. Rückenwind geben positive US-Vorgaben vom Freitagabend. Und auch in Asien ging es in der Nacht auf Montag grösstenteils aufwärts, wobei allerdings die japanische Börse wegen eines Feiertages geschlossen blieb. Abgesehen davon gibt es zum Wochenstart kaum Neuigkeiten. Über allem schwebt jedoch unverändert die Zollthematik - eine rasche Einigung ist dabei nicht zu erwarten, wie der US-Finanzminister in einem Interview andeutete.

Abgesehen von der ganzen Zoll-Diskussion geht die Saison der Unternehmens-Berichterstattung zum ersten Halbjahr weiter. Noch einmal gut 20 an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen werden im Wochenverlauf ihr Semester-Ergebnis präsentieren und wohl auch einen Ausblick darüber geben, wie sich der US-Zoll von 39 Prozent für Schweizer Exporte in die USA auf ihr Geschäft auswirken wird. International sind die US-Konsumentenpreise, die am Dienstagnachmittag hiesiger Zeit publiziert werden, das Hauptthema. Auch sie dürften darauf abgesucht werden, ob sich die Zölle allmählich bemerkbar machen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 8.15 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 11'933,29 Punkten. Alle SMI-Titel notieren vorbörslich im Plus. In der letzten Woche hate der Leitindex um 0,3 Prozent zugelegt .

Eine Stütze für den Gesamtmarkt dürften die schwergewichtigen Novartis sein, die vorbörslich um 1,0 Prozent anziehen. Der Pharmakonzern kann einen Forschungserfolg verbuchen. Er hat mit seinem Kandidaten Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten Studien die gesteckten Ziele in der Behandlung des Sjögren-Syndroms erreicht.

Gefragt sind ausserdem nach sehr starken Nasdaq-Vorgaben die Technologietitel. So ziehen im SMI Logitech um 0,8 Prozent an, im SLI VAT ebenfalls um 0,8 Prozent. Am breiten Markt geht es mit U-Blox, Inficon und Comet in ähnlichem Ausmass aufwärts.

Die anderen Blue Chips ziehen zwischen 0,3 und 0,6 Prozent an.

Am breiten Markt fallen Aryzta nach Zahlen positiv auf (+2,0%). Gefragt sind ausserdem Temenos (+1,5%) nach einen Goldman-Sachs-Kommentar. 

rw/uh

SMI 11’866.85 0.15%
SPI 16’566.12 -0.03%
SLI 1’981.91 -0.06%

