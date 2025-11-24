Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’654 0.2%  SPI 17’420 0.5%  Dow 46’494 0.5%  DAX 23’253 0.7%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’537 0.4%  Gold 4’097 0.8%  Bitcoin 70’429 0.3%  Dollar 0.8080 0.0%  Öl 62.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm
Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
NIO-Aktie im Blick: Kommt der erste Quartalsgewinn? NIO muss liefern
Rheinmetall-Aktie tiefer: Für Personalaufbau werden die Entlassungen der Autobranche genutzt
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Suche...
Plus500 Depot

Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 17:40:40

Aktien Schweiz schliessen knapp im Plus

Sika
151.88 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag gut behauptet geschlossen. Die zwischenzeitlich übersprungene Marke von 12.700 Punkten aus dem frühen Geschäft wurde nicht gehalten. Ein enttäuschendes Ifo-Geschäftsklima in Deutschland hatte für Ernüchterung gesorgt und den Markt zeitweise deutlich gedrückt. Wieder gestiegene Zuversicht bezüglich einer weiteren US-Zinssenkung im Dezember hielt die europäischen Börsen aber im Plus. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich erneut für Zinssenkungen ausgesprochen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.654 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 82,72 (zuvor: 22,77) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren dünn gesät, daher fanden Analystenkommentare besondere Aufmerksamkeit: Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Deutsche Bank legte der Kurs von Givaudan um 1,1 Prozent zu. Ein positiver Kommentar von HSBC liessen Richemont um knapp 2 Prozent steigen. Der Luxusgüterkonzern profitiere von ihren kontinuierlichen Investitionen und der Beständigkeit im Geschäft, urteilten die Analysten. Sika legten um 0,7 Prozent zu, nachdem Citi die Titel auf "Kaufen" hochgenommen hatte.

Julius Bär gaben dagegen um 4,4 Prozent nach. Die Bank muss weitere Kredite im Volumen von 149 Millionen Franken abschreiben. Dass das verwaltete Vermögen deutlich gestiegen war, half nicht. "Die meisten Zahlen sind zwar gut. Es gibt aber eine neue Abschreibung, die den Plan zur Trendwende belastet", sagte ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)

Nachrichten zu Sika AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sika AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen