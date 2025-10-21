Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.10.2025 16:39:36

Aktien New York: Wenig verändert nach starkem Wochenstart

NEW YORK (awp international) - Nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenauftakt haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 46.858 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,1 Prozent auf 6.728 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 25.058 Punkte nach unten.

Zuletzt hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, die viele Anleger als Kaufgelegenheit genutzt hatten. Sie setzen darauf, dass die Milliarden-Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig Gewinne abwerfen. Dieser Optimismus wird mit der angelaufenen Berichtssaison auf die Probe gestellt, die am Dienstag merklich Fahrt aufgenommen hat. Dabei war das Echo überwiegend positiv.

Angesichts sinkender Zinsen und eines strukturellen Wachstums der KI-Nachfrage hätten Anleger allen Grund, zuversichtlich zu sein, sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführer bei Union Bancaire Privee. "Sofern es nicht zu einer starken Abkühlung der US-Wirtschaft, einer erneuten Eskalation der Spannungen zwischen den USA und China oder unwiderlegbaren Beweisen dafür kommt, dass KI nur ein Hype ist, könnten die Märkte bis zum Jahresende gut unterstützt sein."

Die Aktien von Coca-Cola legten als Spitzenreiter im Dow um 3,8 Prozent zu, nachdem der Softdrink-Hersteller die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte.

Dem Mischkonzern 3M bescherte ein erneut angehobener Gewinnausblick ein Kursplus von 4,3 Prozent. Analysten haben bislang durchschnittlich einen Gewinn knapp unter der neuen Zielspanne auf dem Zettel. Zudem schnitt das Unternehmen im vergangenen Quartal besser als erwartet ab.

Nach einem überraschend gut verlaufenen Tagesgeschäft im dritten Quartal peilt der Autobauer General Motors (GM) nun für das laufende Jahr einen höheren bereinigten Gewinn als bisher an. Die Titel sprangen um gut 14 Prozent hoch. Für Konkurrent Ford ging es um 3,2 Prozent bergauf.

Die Anteilscheine von GE Aerospace stiegen um 0,9 Prozent. Sie profitierten von einem erneut gestiegenen Optimismus des Triebwerksbauers.

Aus der Rüstungsbranche gab es durchwachsene Nachrichten. Höhere Jahresziele bescherten RTX ein Kursplus von 9,2 Prozent. Dagegen ging es für die Aktien der Konkurrenten Lockheed Martin und Northrop Grumman um 2,5 beziehungsweise 1,2 Prozent bergab.

Die Aktien von Warner Bros. Discovery gewannen 9 Prozent. Angesichts des "unerbetenen Interesses" von mehreren Seiten für das gesamte Unternehmen oder Teile davon habe man begonnen, verschiedene Optionen zur Maximierung des Aktionärswerts zu prüfen, teilte der Medien- und Unterhaltungskonzern mit. Dazu zählten neben der geplanten Unternehmensaufspaltung auch Anteilverkäufe oder eine Komplettübernahme durch einen Interessenten.

Nach Handelsschluss in New York berichten der Streaminganbieter Netflix und der Chiphersteller Texas Instruments über ihre Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal. Beide Papiere legten nur geringfügig zu./edh/he

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

