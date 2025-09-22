Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’822 0.1%  Dow 46’329 0.0%  DAX 23’536 -0.4%  Euro 0.9344 0.1%  EStoxx50 5’445 -0.3%  Gold 3’735 1.4%  Bitcoin 89’518 -2.5%  Dollar 0.7936 -0.2%  Öl 66.5 -0.3% 
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’672.04
Pkt
7.68
Pkt
0.12 %
17:51:21
22.09.2025 17:15:36

Aktien New York: Wenig Bewegung - Atempause nach Rekorden

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben nach den jüngsten Rekorden am Montag wenig Dynamik gezeigt. Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 46.335,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 6.677,12 Punkte nach oben Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,24 Prozent auf 24.685,59 Punkte.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung gestützt, dass die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Laut Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Ansonsten wird zu Wochenbeginn weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 US-Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll.

Im Fokus bleibt ausserdem die Debatte über den chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt. Bei der Abspaltung des US-Geschäfts von Tiktok soll die Software, die die nächsten Videoclips für Nutzer aussucht, in den USA nachgebaut werden. Als Basis dafür werde aber der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance seinen bisherigen Software-Algorithmus zur Verfügung stellen, schrieben unter anderem das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weissen Hauses.

Unternehmensseitig machte eine Übernahme Schlagzeilen. Der Pharmariese Pfizer will mit dem Start-Up-Unternehmen Metsera einen Spezialisten für Abnehmmittel übernehmen. Geboten werden 47,50 US-Dollar in bar und ein potenzieller Nachschlag bis zu 22,50 Dollar beim Erreichen bestimmter Leistungsziele. Die Aktien von Metsera schossen um knapp 63 Prozent auf gut 54 Dollar hoch, womit sie über der Barofferte notierten. Für die Pfizer-Titel ging es um 2,1 Prozent bergauf.

Schon in den vergangenen Jahren habe der Markt für Gewichtsabnahmepräparate im Fokus von Pfizer gestanden, kommentierte Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit der Transaktion sollte der Pharmariese dank des Portfolios von Metsara an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung in diesem Bereich Fahrt aufnehmen. Die JPMorgan-Experten sehen in Structure Therapeutics ein weiteres Unternehmen, das jetzt in den Branchenfokus rücken könnte. Dessen Aktienkurs zog um 5,6 Prozent an.

Bei Apple konnten sich die Anleger über ein weiteres Kursplus von 3,3 Prozent sowie den Dow-Spitzenplatz freuen. JPMorgan-Experte Samik Chatterjee zufolge stösst das neue iPhone 17 des Tech-Riesen, das an diesem Freitag in den Verkauf kommt, weiter auf ein überraschend hohes Interesse.

Die Papiere von Tesla brachen mit einem Anstieg um 3,5 Prozent aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus und zählten zu den grössten Gewinnern im Nasdaq 100. Der Elektroautobauer bekam die Genehmigung, in Arizona mit dem Testen autonomer Fahrzeuge mit Sicherheitsüberwachung zu beginnen. Dies ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, das seine Robotaxi-Aktivitäten auf Städte und Bundesstaaten ausserhalb der texanischen Hauptstadt Austin ausweiten möchte.

Für die Oracle -Aktien ging es nach Bekanntwerden von Änderungen in der Führung des Softwarekonzerns um 3 Prozent hoch. Die langjährige Chefin Safra Catz wechselt in den Verwaltungsrat. Ihr Amt teilen sich künftig die internen KI-Experten Clay Magouyrk und Mike Sicilia.

Die S&P-500-Neumitglieder Applovin und Robinhood schlugen sich nach der jüngsten Rekordjagd etwas schwächer: Die Titel der App- und Spieleentwickler-Werbeplattform Applovin gaben um 0,2 Prozent nach, die des Online-Brokers Robinhood litten mit minus 0,7 Prozent unter Gewinnmitnahmen./gl/men

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

17:30 Logo WHS DAX schwächelt, Wall Street im Fokus– Bitcoin & US-Techs im Rampenlicht
11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: SNB vor dem Dilemma
09:36 Marktüberblick: Porsche AG senkt Prognose erneut
09:16 SMI mit freundlichem Wochenausklang
08:54 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
06:38 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
ASML profitiert vom Intel-NVIDIA-Deal, Intel-Aktie fällt: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial
Rheinmetall-Aktie tiefer: Perspektive für Beschäftigte der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf
Aktien von D-Wave, IonQ & Co.: So entwickeln sich Quantencomputer-Werte nach der Kursrally
Tiefster Stand seit fast 2 Wochen: Bitcoin-Kurs fällt deutlich
SMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’672.68 0.12%

