Knaus Tabbert Aktie 57059284 / DE000A2YN504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Margenprognose gesenkt
|
23.09.2025 15:09:00
Knaus Tabbert-Aktie nach Gewinnwarnung mit deutlichem Kursverlust
Die Knaus Tabbert AG hat ihre Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, was zu einem deutlichen Kursverlust der Aktie führt.
• Unternehmen begründet die Anpassung mit anhaltendem Margen- und Preisdruck im Marktumfeld
• Aktie reagiert mit einem zweistelligen Kursverlust auf die Ad-hoc-Meldung
Der Vorstand der Knaus Tabbert AG hat heute eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Die Entscheidung folgt der Auswertung der Auftragsentwicklung im Anschluss an die jüngsten Caravan-Messen, welche trotz einer grundsätzlich positiven Tendenz einen fortgesetzten Margendruck erkennen liessen. Die Aktie verliert in der Folge zeitweise via XETRA 8,36 Prozent auf 18,42 Euro.
Anhaltender Preisdruck und Marktumfeld
Das Unternehmen erklärte in der Adhoc-Mitteilung, dass es weiterhin in einem Markt mit hohem Preisdruck agiert, der durch starken Wettbewerb und einen verbleibenden Angebotsüberhang geprägt ist. Dieses Umfeld, das teilweise auf sich normalisierende Überbestände zurückzuführen ist, erfordert fortlaufende verkaufsfördernde Massnahmen. Nach Angaben des Unternehmens haben die Auswirkungen der Überproduktion der Vorjahre branchenweit Anpassungen notwendig gemacht, darunter ein vorsichtigeres Bestellverhalten der Handelsbetriebe und Kapazitätsanpassungen entlang der Lieferkette, die sich auch kurzfristig auf die Produktion von Knaus Tabbert auswirken.
Die angepassten Prognosezahlen
Demzufolge hat der Vorstand die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Während die Knaus Tabbert AG für das Gesamtjahr 2025 weiterhin einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro erwartet, wird die bereinigte EBITDA-Marge nun in einer Bandbreite von 3,2 bis 4,2 Prozent prognostiziert. Die bisherige Prognose vom 8. August 2025 lag in einer Bandbreite von 5,0 bis 5,5 Prozent.
Redaktion finanzen.ch