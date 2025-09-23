Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Margenprognose gesenkt 23.09.2025 15:09:00

Knaus Tabbert-Aktie nach Gewinnwarnung mit deutlichem Kursverlust

Knaus Tabbert-Aktie nach Gewinnwarnung mit deutlichem Kursverlust

Die Knaus Tabbert AG hat ihre Margenprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt, was zu einem deutlichen Kursverlust der Aktie führt.

• Knaus Tabbert hat seine Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2025 angepasst
• Unternehmen begründet die Anpassung mit anhaltendem Margen- und Preisdruck im Marktumfeld
• Aktie reagiert mit einem zweistelligen Kursverlust auf die Ad-hoc-Meldung

Der Vorstand der Knaus Tabbert AG hat heute eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Die Entscheidung folgt der Auswertung der Auftragsentwicklung im Anschluss an die jüngsten Caravan-Messen, welche trotz einer grundsätzlich positiven Tendenz einen fortgesetzten Margendruck erkennen liessen. Die Aktie verliert in der Folge zeitweise via XETRA 8,36 Prozent auf 18,42 Euro.

Anhaltender Preisdruck und Marktumfeld

Das Unternehmen erklärte in der Adhoc-Mitteilung, dass es weiterhin in einem Markt mit hohem Preisdruck agiert, der durch starken Wettbewerb und einen verbleibenden Angebotsüberhang geprägt ist. Dieses Umfeld, das teilweise auf sich normalisierende Überbestände zurückzuführen ist, erfordert fortlaufende verkaufsfördernde Massnahmen. Nach Angaben des Unternehmens haben die Auswirkungen der Überproduktion der Vorjahre branchenweit Anpassungen notwendig gemacht, darunter ein vorsichtigeres Bestellverhalten der Handelsbetriebe und Kapazitätsanpassungen entlang der Lieferkette, die sich auch kurzfristig auf die Produktion von Knaus Tabbert auswirken.

Die angepassten Prognosezahlen

Demzufolge hat der Vorstand die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Während die Knaus Tabbert AG für das Gesamtjahr 2025 weiterhin einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro erwartet, wird die bereinigte EBITDA-Marge nun in einer Bandbreite von 3,2 bis 4,2 Prozent prognostiziert. Die bisherige Prognose vom 8. August 2025 lag in einer Bandbreite von 5,0 bis 5,5 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

