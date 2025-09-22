Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’105 0.0%  SPI 16’799 -0.1%  Dow 46’186 -0.3%  DAX 23’482 -0.7%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’436 -0.4%  Gold 3’721 1.0%  Bitcoin 89’962 -2.0%  Dollar 0.7941 -0.1%  Öl 66.2 -0.7% 
Top News
Samsung-Aktie im Aufwind: Berichte über NVIDIA-Test für KI-Speicherchips beflügeln
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
Tiefster Stand seit fast 2 Wochen: Bitcoin-Kurs fällt deutlich
USA wollen Herzstück von TikTok im eigenen Land nachbauen
Lufthansa-Aktie fällt: Swiss reduzierte nach Cyberangriff Flüge
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’663.48
Pkt
-0.88
Pkt
-0.01 %
16:26:18
Kurse + Charts + Realtime

22.09.2025 16:09:36

Aktien New York: Wenig Bewegung - Atempause nach Rekorden

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Rekorden am Montag zunächst schwergetan. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 46.212,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 6.659,38 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,04 Prozent auf 24.615,28 Punkte.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung gestützt, dass die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Laut Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Ansonsten wird zu Wochenbeginn weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 US-Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll.

Im Fokus bleibt ausserdem die Debatte über den chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt. Bei der Abspaltung des US-Geschäfts von Tiktok soll die Software, die die nächsten Videoclips für Nutzer aussucht, in den USA nachgebaut werden. Als Basis dafür werde aber der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance seinen bisherigen Software-Algorithmus zur Verfügung stellen, schrieben unter anderem das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weissen Hauses./gl/men

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

16:00 Logo WHS Gilead Science Aktienanalyse - Potential vorhanden?
11:52 UBS Logo UBS KeyInvest: SNB vor dem Dilemma
09:36 Marktüberblick: Porsche AG senkt Prognose erneut
09:16 SMI mit freundlichem Wochenausklang
08:54 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
06:38 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
19.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’654.28 19.62 ISSMNU
Short 12’930.86 13.51 B1LSOU
Short 13’412.30 8.81 BA8S6U
SMI-Kurs: 12’105.61 22.09.2025 16:11:02
Long 11’635.09 18.86 S7MBDU
Long 11’408.35 13.98 BK5S8U
Long 10’910.99 8.94 BBFSEU
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
ASML profitiert vom Intel-NVIDIA-Deal, Intel-Aktie steigt: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial
Rheinmetall-Aktie tiefer: Perspektive für Beschäftigte der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf
Tiefster Stand seit fast 2 Wochen: Bitcoin-Kurs fällt deutlich
Idorsia lanciert Quviviq in China - Aktie im Plus
Prognose gesenkt: VW-Aktie heftig unter Druck nach Porsche-Neuausrichtung

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’663.44 -0.01%

