SMI 13'261 0.7%  SPI 18'205 0.6%  Dow 48'430 0.1%  DAX 24'350 0.3%  Euro 0.9297 -0.2%  EStoxx50 5'752 0.1%  Gold 4'458 0.3%  Bitcoin 69'007 -1.5%  Dollar 0.7894 -0.3%  Öl 61.8 -0.4% 
Top News
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit
Palantir-Aktie leicht im Plus: Britische Abgeordnete fordern Due-Diligence-Prüfung für Verträge
Microsoft-Aktie im Blick: Trotz KI-Offensive keine Kursdynamik - Analysten bleiben optimistisch
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Meta-Aktie gefragt: Umweltaktivist Resch scheitert mit Klage gegen Facebook
NASDAQ Composite Index

23’487.29 Pkt
58.47 Pkt
0.25 %
17:08:57
Marktkapitalisierung
23.12.2025 16:33:36

Aktien New York: Kaum Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen

NEW YORK (awp international) - Einen Tag vor Heiligabend haben sich die US-Börsen nur wenig bewegt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Dienstag um 0,1 Prozent auf 48.410 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.883 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 25.451 Punkten.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.

Robuste Konjunkturdaten dämpften etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.

Seit Jahresanfang hat der Dow rund 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von mehr als 21 Prozent und der S&P 500 auf ein Plus von 17 Prozent. Die Statistik-Experten von Index Radar konstatierten denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung am Markt. Stimmungsumfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnten die Experten zur Vorsicht.

Die Rekordrally bei den Rohstoffen Gold, Silber und Kupfer trieb die Aktien des Minenkonzerns Freeport-McMoRan weiter an. Zuletzt stand ein Plus von gut zwei Prozent zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im S&P 500.

Gold und Silber sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt./la/he

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

10:13 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
07:40 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
