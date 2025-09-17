Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’005 -0.1%  SPI 16’708 0.0%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’383 0.2%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 5’375 0.1%  Gold 3’678 -0.3%  Bitcoin 91’361 -0.5%  Dollar 0.7867 0.0%  Öl 68.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
Dätwyler-Aktie leichter: Beteiligung an neuem 5G- und KI-Innovationshub in Biel
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Logitech-Aktie in Grün: Gründer will mehr Zukunftsvisionen vom Konzern
Heidelberg Materials-Analyse: RBC Capital Markets stuft Heidelberg Materials-Aktie mit Outperform ein
Suche...

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

22’333.96 Pkt
-14.79 Pkt
-0.07 %
23:16:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.09.2025 14:54:36

Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (awp international) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Handelsverlauf dürfte sich an den US-Börsen am Mittwoch wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,12 Prozent höher bei 45.812 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,03 Prozent im Minus bei 24.268 Zählern. Damit dürfte er auf seiner jüngsten Rekordjagd eine Pause einlegen - genau wie der marktbreite S&P 500 .

"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung gross.

Aus Sicht der Experten von Index Radar könnte der Rekordlauf an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung aber trotzdem weitergehen. In Phasen, in denen die Fed nach einer mehrmonatigen Pause wieder die Zinsen senkte, habe sich der S&P 500 zwar kurzfristig schwergetan. "Klammern wir jedoch Rezessionsphasen wie 2002 oder 2008 aus, steigt die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne über sechs Monate auf beachtliche 90 Prozent", betonten die Experten. Ins Bild passe auch, dass der Markt schon vor der Entscheidung anzog.

Neben der Fed dürfte zur Wochenmitte auch Nvidia im Fokus stehen. Die "Financial Times" berichtete, dass Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC die grössten Technologiekonzerne des Landes angewiesen habe, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) beim US-Chipriesen zu unterlassen. Damit würde sich der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA weiter zuspitzen. Die Nvidia-Aktien büssten im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent ein.

Beim chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu ging die KI-Kursrally dagegen vorbörslich mit einem Plus von 8,5 Prozent weiter. Das Analysehaus Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel deutlich auf 157 US-Dollar. Am Vortag gingen die Baidu-Aktien bei 123,79 Dollar aus dem Handel. Jefferies sieht also gut ein Viertel weiteres Aufwärtspotenzial.

Die Papiere des Cloud-Software-Spezialisten Workday kletterten vorbörslich 9,7 Prozent höher. Nach der zuletzt schlechten Stimmung bessere sich das Chance-Risiko-Profil, hiess es vom Analysehaus Evercore ISI, das sein "Outperform"-Votum beibehielt. Fedex verloren dagegen vorbörslich 0,6 Prozent. Wegen des konjunkturellen Gegenwinds stuften die Evercore-Analysten den Logistiker auf "In Line" ab.

Darüber hinaus könnten die Aktien von Zoom im Handelsverlauf einen Blick wert sein. Der Videokonferenz-Spezialist lädt zum Investorentag./niw/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:36 Logo WHS Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg mit Dr. Raimund Schriek und Vincenzo Zinnà - Zürich, Kostenloses Präsenzseminar
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:03 Marktüberblick: Thyssenkrupp-Aktie im Aufwind
08:53 SMI setzt Negativtrend fort
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Blue Chips unter Druck
16.09.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’468.87 19.32 BKYSTU
Short 12’728.50 13.61 SS4MTU
Short 13’192.91 8.87 B02SIU
SMI-Kurs: 12’004.50 17.09.2025 14:58:42
Long 11’493.38 19.96 B74SQU
Long 11’229.54 13.93 B45S7U
Long 10’732.35 8.87 BUFSYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
Meyer Burger-Aktie: Solarkonzern sieht keine Chance auf Rettung
Fed-Zinsentscheid steht an: SMI rutscht unter 12'000 Punkte -- DAX in Grün -- US-Börsen vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Nestlé-Aktie unter Druck: Nach CEO-Aus - Auch Verwaltungsratschef Bulcke tritt zurück
BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung
Eli Lilly-Aktie dennoch tiefer: Abnehmpille des Novo Nordisk-Konkurrenten könnte von FDA bis Jahresende genehmigt werden
PayPal-Aktie im Minus: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Ripple-ETFs: Die unterschätzten Gewinner im Vergleich zu Ethereum-ETFs?

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}