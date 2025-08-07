Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’854 0.8%  SPI 16’579 1.0%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’323 1.7%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 5’345 1.6%  Gold 3’383 0.4%  Bitcoin 94’032 1.4%  Dollar 0.8078 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

44’193.12
Pkt
81.38
Pkt
0.18 %
06.08.2025
07.08.2025 14:45:36

Aktien New York Ausblick: Erholung dürfte weitergehen - Zollausnahmen im Blick

NEW YORK (awp international) - Der am Vortag gestartete Erholungsversuch der US-Börse nach den kräftigen Verlusten zum Start in den August dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ausnahmen in den Plänen des US-Präsidenten für 100-prozentige Zölle auf Halbleiter dürften für gute Stimmung sorgen. Vor allem Technologiewerte erhalten dadurch weiteren Aufwind. Obendrein stützt, dass Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in den nächsten Tagen laufen. Hauptthema dürfte die Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sein.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 44.409 Punkte. Am Freitag war der bekannteste Wall-Street-Index infolge schwacher Arbeitsmarktdaten auf Talfahrt gegangen. Ein erster Erholungsversuch wurde nach einer unerwarteten Eintrübung im Dienstleistungssektor am Dienstag abgebrochen.

Der Nasdaq 100 wird am Donnerstag mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent auf 23.497 Punkte erwartet. Vor einer Woche noch hatte er ein Rekordhoch erreicht, dem er sich mit seinen deutlichen erwarteten Gewinnen an diesem Tag weiter nähern dürfte.

Auslöser ist, dass Trump zwar Zölle von 100 Prozent auf Chip-Importe avisierte, aber zugleich mitteilte, dass diese umgangen werden könnten. Erforderlich sei dafür eine Entscheidung für (mehr) Investitionen in den Vereinigten Staaten oder der Baubeginn für Fabriken zur Chipproduktion, wie er während einer Pressekonferenz mit Apple-Chef Tim Cook sagte.

Apple erhöhte - laut UBS anscheinend für die Gewährung von Zollfreistellungen für importierte Waren - daher nun die Zusage für Investitionen in den USA um 100 auf 600 Milliarden Dollar. Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen im Land ausgebaut werden. Der iPhone-Hersteller hatte im Februar bereits Investitionen von 500 Milliarden Dollar in den USA angekündigt. Die Anteile gewannen vorbörslich 3,0 Prozent.

Für Aktien von Chipherstellern wie Qualcomm , Nvidia , Texas Instruments oder AMD ging es zwischen 1,1 und 2,0 Prozent nach oben. Intel dagegen büssten 3,0 Prozent ein: Trump will, dass Vorstandschef Lip-Bu Tan den Hut nimmt, weil er erhebliche Interessenskonflikte wittert. Bereits in der Vergangenheit hatte es Spekulationen gegeben, dass der CEO wegen zahlreicher enger Geschäftsbeziehungen nach China zu nahe steht.

Unter Druck gerieten vorbörslich ausserdem die Papiere von Eli Lilly nach einer mit Enttäuschung aufgenommenen Studie zur Abnehmpille Orforglipron. Sie büssten 7,5 Prozent ein. Die Studienergebnisse lagen am unteren Ende der Erwartungen an der Wall Street. Während gehofft wurde, dass Orforglipron genauso wirksam sein würde wie Novo Nordisks Abnehmspritze Wegovy, war dies nicht der Fall./ck/mis

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’339.69 19.78 BT2SYU
Short 12’596.52 13.80 SJXBGU
Short 13’071.83 8.89 BFTSNU
SMI-Kurs: 11’853.77 07.08.2025 14:40:47
Long 11’369.48 19.45 BK5S8U
Long 11’079.19 13.18 BNJS4U
Long 10’644.87 8.92 SSPM6U
Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

