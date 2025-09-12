Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MDAX 252367 / DE0008467416

30’175.16
Pkt
28.75
Pkt
0.10 %
17:50:00
12.09.2025 18:03:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet 'gebrauchte Woche' kaum bewegt

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag richtungslos gezeigt. Der Dax verlor letztlich 0,02 Prozent auf 23.698,15 Punkte. Damit legte er auf Wochensicht knapp ein halbes Prozent zu. Insgesamt bleibt der Leitindex nach seinem starken Lauf bis Anfang Juli aber in einer Konsolidierungsphase. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen ging 0,10 Prozent höher mit 30.175,16 Zählern ins Wochenende.

Aus Sicht von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hat der Dax eine "gebrauchte Woche" hinter sich. Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der Dax auf der Stelle. Hauptgrund dafür sei geopolitische Unsicherheit sowohl im Nahen Osten als auch mit Blick auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. "Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuss erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden", so Molnar.

Marktexperte Andreas Lipkow stellte eine "ausgemachte Tendenz für Gewinnmitnahmen" fest. Vor wichtigen Grossereignissen wie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Handelswoche scheuten die Anleger das Risiko.

Sinkende Zinsen gelten am Markt bereits als sichere Sache. Unklar ist aber noch, ob die Fed nach schwachen Daten vom heimischen Arbeitsmarkt und erwartungsgemässen Inflationszahlen möglicherweise einen grossen Zinsschritt macht.

Die US-Aktienmärkte legten nach ihrer jüngsten Rekordjagd vor dem Wochenende eine Atempause ein. Zum europäischen Handelsschluss verlor der Dow Jones Industrial rund ein halbes Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,07 Prozent im Plus mit 5.390,71 Punkten. Der britische FTSE 100 bewegte sich ebenfalls kaum, der Schweizer SMI büsste 0,8 Prozent ein.

Unternehmensseitig schob eine Kaufempfehlung der UBS die zuletzt schwächeren Aktien der Hannover Rück um 3,6 Prozent an die Dax-Spitze. Laut UBS-Analyst Will Hardcastle hinkte der Rückversicherer jüngst anderen Branchentiteln hinterher, obwohl sich die Ertragsstabilität von Hannover Rück im aktuellen Preisumfeld auszahlen dürfte. Für die Aktien von Munich Re ging es derweil zwei Prozent aufwärts.

Die Titel von Nordex litten auch am Freitag unter einer drohenden Verschlechterung politischer Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Deutschland. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli ab und verloren am MDax-Ende letztlich 3,2 Prozent. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursplus von gut 72 Prozent zu Buche.

Die Aktien von Siltronic schnellten dank KI-Fantasie als Spitzenreiter im SDax um 7,1 Prozent nach oben. MWB-Analyst Abed Jarad verwies auf den südkoreanischen Chipkonzern SK Hynix , der die Massenproduktion neuer Breitbandspeicherchips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz angekündigt habe. Das sei auch für die Erholungsstory von Siltronic entscheidend.

Die Aktien von Eckert & Ziegler profitierten leicht von einer optimistischen Analystenstimme und gewannen 0,4 Prozent. Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" hoch. Eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich könne die Nachfrage nach bestimmten Generatoren von Eckert & Ziegler steigern./niw/mis

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

