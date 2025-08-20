Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’423.07
Pkt
108.30
Pkt
0.45 %
19.08.2025
Kaufen Verkaufen
20.08.2025 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Verluste nach Tech-Schwäche - Anleger verunsichert

FRANKFURT (awp international) - Für den Dax dürfte auch am Mittwoch der Widerstand bei 24.500 Punkten zunächst eine zu hohe Hürde bleiben. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,4 Prozent auf 24.334 Punkte.

Damit würde sich der Dax wieder etwas von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten entfernen. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird zur Wochenmitte ebenfalls 0,4 Prozent tiefer erwartet. Im US-Handel hatten am Dienstag vor allem Technologiewerte einen schweren Stand.

Anleger seien zurzeit etwas verunsichert, kommentierten die Experten der Helaba. Sie verwiesen auf das am Donnerstag beginnende Treffen von Notenbankvertretern in Jackson Hole einerseits und die Ungewissheit über den Fortgang der Friedensbemühungen im Ukrainekrieg andererseits.

Die Vortagesschwäche bei Aktien von US-Chipkonzernen strahlte negativ ab auf die Papiere von Infineon . Auf Tradegate sank der Kurs um 1,1 Prozent zum Xetra-Schluss.

TAG Immobilien sanken nach einer Kapitalerhöhung auf Tradegate vorbörslich um 3,1 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Immobilienkonzern nahm durch die Ausgabe neuer Aktien und Schuldverschreibungen rund 288 Millionen Euro ein. Mit dem Erlös will TAG unter anderem die Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen finanzieren.

K+S verloren auf Tradegate angesichts einer doppelten Abstufung von "Buy" auf "Sell" durch die Berenberg Bank 4,2 Prozent. In einem Umfeld, das ab 2026 sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung, schrieb der neu für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes beruht.

Der Schweizer Augenheilmittel-Konzern Alcon senkte wegen schwacher Märkte und Zolleffekten die Ziele für Umsatz und Rentabilität. Dies belastete hierzulande vorbörslich die Titel von Carl Zeiss Meditec , die auf Tradegate zum Xetra-Schluss 1 Prozent tiefer notierten./ajx/jha/

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’680.66 19.50 U80SSU
Short 12’930.48 13.93 S2S3VU
Short 13’439.93 8.77 BROSIU
SMI-Kurs: 12’212.19 19.08.2025 17:31:21
Long 11’667.69 19.34 SHFB5U
Long 11’382.60 13.25 BK5S8U
Long 10’886.87 8.64 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Einbussen
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Top-Rankings

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

