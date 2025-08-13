Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9420 0.1%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’355 0.3%  Bitcoin 96’146 -0.8%  Dollar 0.8063 0.0%  Öl 66.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Feintool-Aktie: Weiterhin rote Zahlen im ersten Halbjahr
Alphabet-Aktie stabil: Perplexity AI will Browser Chrome für 34,5 Milliarden übernehmen
Brenntag-Aktie: Brenntag mit deutlichem Gewinnrückgang
Fraport-Aktie: Mehr Reisende am Frankfurter Flughafen im Juli
BEKB-Aktie: Berner Kantonalbank kann Gewinn leicht steigern
Suche...
200.- Saxo-Deal

MDAX 252367 / DE0008467416

31’001.37
Pkt
-281.60
Pkt
-0.90 %
12.08.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

13.08.2025 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Konsolidierung wieder im Vorwärtsgang erwartet

FRANKFURT (awp international) - Nach drei leicht schwächeren Börsentagen stehen die Signale für den Dax am Mittwoch wieder auf grün. Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und Nasdaq in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens steigen an diesem Morgen. Der japanische Nikkei-Index erreichte dabei ein weiteres Rekordhoch.

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe gestern neue Nahrung erhalten. "Nach den gestrigen Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Der X-Dax signalisiert für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.157 Punkte. Damit bleibt auch das vor rund einem Monat erreichte Rekordhoch bei 24.639 Punkten in Reichweite, auch wenn im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände lauern. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte zur Wochenmitte ebenfalls freundlich starten.

Geopolitisch richtet sich der Fokus an den Kapitalmärkten bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

Die Aufmerksamkeit gilt am Mittwoch aber erst einmal zahlreichen Unternehmen und ihren Quartalsberichten und Ausblicken. Im Dax legte der Energieversorger Eon ein auf den ersten Blick besser als erwartetes Zahlenwerk für das erste Halbjahr vor und bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs leicht zu.

Renk zogen vorbörslich um deutliche 4,3 Prozent hoch. Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen bei dem Rüstungszulieferer für pralle Auftragsbücher. Das Neugeschäft legte im ersten Halbjahr kräftig zu.

Tui gab an diesem Morgen noch weitere Zahlen bekannt, hatte aber bereits am Dienstagnachmittag Eckdaten für die abgelaufenen neun Geschäftsmonate 2024/25 vorgelegt und die Gewinnprognose angehoben. Die Umsatzerwartungen waren zugleich aber gedämpft worden. Die Aktie, die daraufhin bereits am Vortag um 3,5 Prozent gestiegen war, legte auf Tradegate trotzdem noch etwas weiter zu.

Für das Papier des Autovermieters Sixt indes ging es vorbörslich um fast 5 Prozent abwärts. Zwar steigerte Sixt den Gewinn im zweiten Quartal im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum deutlich, doch Analysten hatten etwas mehr prognostiziert.

PVA Tepla sackten auf Tradegate noch deutlicher ab mit minus 15 Prozent. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik wurde nach einem verhaltenen ersten Halbjahr vorsichtiger. Bei Umsatz als auch Ergebnis werde voraussichtlich im Gesamtjahr eher das untere Ende der Prognosebandbreiten erreicht, teilte das SDax -Unternehmen mit./ck/mis

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
12.08.25 Verhaltener Wochenauftakt
12.08.25 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
12.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Warten auf neue Impulse
11.08.25 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’333.62 19.42 BT2SYU
Short 12’590.33 13.62 SJXBGU
Short 13’032.05 8.97 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’886.41 12.08.2025 17:31:22
Long 11’317.27 18.51 BRTSZU
Long 11’084.52 13.54 BNJS4U
Long 10’619.02 8.91 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Addex Therapeutics am 11.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain
NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag tief
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’024.78 -0.23%
MDAX 31’001.37 -0.90%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}