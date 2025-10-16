Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’969 -0.6%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’867 -2.6%  Dollar 0.7948 -0.3%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
Suche...
Plus500 Depot

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

595.20
Pkt
4.69
Pkt
0.79 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

16.10.2025 18:06:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nestle sehr stark nach Quartalszahlen

LONDON/PARIS/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Mit einem Schlussspurt beendete der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , den Handel 0,84 Prozent höher auf 5.652,01 Punkte und damit fast auf Tageshoch.

Im späten Handel gaben Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump noch an diesem Donnerstag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren will, den Kursen zusätzlichen Schub. Thema des Gesprächs soll demnach der Krieg in der Ukraine sein.

Das französische Leitbarometer Cac 40 legte um 1,38 Prozent auf 8.188,59 Punkte zu. In Frankreich ist der drohende Sturz der Regierung abgewendet. Premierminister Sébastien Lecornu und sein neues Mitte-Rechts-Kabinett haben zwei Misstrauensanträge der Opposition überstanden. Die seit längerem andauernde politische Krise in Frankreich könnte sich damit vorerst ein wenig beruhigen.

Ausserhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 mit plus 0,12 Prozent auf 9.436,09 Punkten. Der Schweizer SMI gewann 1,38 Prozent auf 12.702,08 Punkte und profitierte vom deutlichen Plus des Schwergewichts Nestle .

Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hatte im dritten Quartal das Wachstum stark beschleunigt und liegt damit auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Die Nestle-Aktien gewannen 9,3 Prozent. Zudem tritt der neue Konzernchef auf die Kostenbremse und kündigte den Abbau von 16.000 Stellen über zwei Jahre an.

Zu den Gewinnen von 4,2 Prozent im europäischen Nahrungsmittel- und Getränkesektor trugen auch Pernod Ricard nach Quartalszahlen bei. Die Aktien zogen um ebenfalls 4,2 Prozent an. Der Sektor stieg auf den höchsten Stand seit Ende August.

Schwächer war die Reaktion der Aktien von ABB auf Quartalszahlen. Der Industriekonzern hatte Umsatz, Auftragseingang und Gewinn gesteigert und insgesamt auf allen Ebenen besser abgeschnitten als vor einem Jahr. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde nach oben angepasst. Nach dem starken Kursanstieg seit April nahmen Anleger Gewinne mit, ABB schlossen mit minus 0,6 Prozent.

Nordea legten an der EuroStoxx-Spitze nach Zahlen um 3,5 Prozent zu. Die nordeuropäische Bank habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, so die Analysten von Jefferies. Dies gelte für alle wesentlichen Kennziffern. Zudem habe das Unternehmen einen besseren Kostenausblick präsentiert als gedacht./ajx/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

13:53 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
10:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharmaindustrie – Auf Deal-Suche/Geberit – Auf "Wasser" gebaut
08:58 Heute ABB und Nestlé im Fokus
08:03 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
06:55 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’153.37 19.92 B02SIU
Short 13’420.18 13.90 QIUBSU
Short 13’920.37 8.91 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’702.08 16.10.2025 17:30:22
Long 12’086.12 18.88 SZPBKU
Long 11’826.74 13.53 SQFBLU
Long 11’317.62 8.72 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
EURO STOXX 595.20 0.79%

finanzen.net News

Datum Titel
18:25 Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
18:25 Aktien Wien Schluss: ATX tritt auf der Stelle
18:06 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nestle sehr stark nach Quartalszahlen
17:58 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich dank Ukraine-Hoffnung
17:56 Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nestle mit Kurssprung nach Quartalszahlen
17:56 OECD-Studie warnt: Einsamkeit unter Jungen und Alten wächst
17:49 US-Anleihen: Leichte Kursgewinne
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Ukraine-Hoffnung stützt
17:45 GNW-News: CGTN: Peng Liyuan fordert, durch Technologie mehr Chancen für Frauen und Mädchen zu schaffen
17:45 Trump: Telefoniere mit Putin