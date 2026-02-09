Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'518 0.1%  SPI 18'689 0.3%  Dow 50'085 -0.1%  DAX 25'015 1.2%  Euro 0.9140 -0.4%  EStoxx50 6'059 1.0%  Gold 5'061 2.1%  Bitcoin 54'115 -1.1%  Dollar 0.7674 -1.1%  Öl 69.4 1.9% 
Top News
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: TeamViewer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

641.51
Pkt
6.49
Pkt
1.02 %
17:50:00
09.02.2026 18:30:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne dank Wall Street und Japans Börse

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt zugelegt und vom fortgesetzten Rekordlauf an der New Yorker Wall Street profitiert. Ausserdem sorgten satte Gewinne an der japanischen Börse für gute Stimmung. Dort errang unter Führung der nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi Japan Regierungspartei, die Liberaldemokratische Partei, einen überragenden Wahlsieg, der ihr enorme Macht verleiht.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Montag um 1,01 Prozent auf 6.059,01 Zähler. Ausserhalb der Euroregion legten der schweizerische SMI um 0,11 Prozent auf 13.517,73 Punkte und der britische Leitindex FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 10.386,23 Punkte zu.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst im Verlauf der Woche auf der Agenda und kommen dann vor allem aus den Vereinigten Staaten. In Europa geht der Blick insbesondere in Richtung der Unternehmen, denn von dort wird eine Flut von Quartalszahlen und Ausblicken auf das angelaufene Jahr erwartet.

Die Aktien von Unicredit waren mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent stärkster Wert im EuroStoxx. Hintergrund waren starke Gewinnziele bis 2030 sowie Ausschüttungspläne der italienischen Grossbank. Die Aktien sind damit zurück auf dem höchsten Stand seit 2009.

Adyen stiegen um 4,6 Prozent und waren zweitstärkster Wert. Der Zahlungsabwickler weitet seine Partnerschaft mit dem US-Fahrdienstleister Uber aus. Dabei geht es laut Mitteilung darum, dessen Zahlungsabwicklung in weiteren Ländern zu unterstützen.

In Paris ging es für STMicro um knapp 10 Prozent nach oben, womit die Papiere wieder auf dem höchsten Stand seit Juli 2025 sind. Der Chiphersteller hat vom Tech- und Handelsriesen Amazon milliardenschwere Bestellung erhalten. STMicro soll in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für Amazons Cloudgeschäft AWS liefern.

Novo Nordisk erholten sich weiter und stiegen um 5,3 Prozent. Das US-Telemedizinunternehmen Hims & Hers zog seine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy des dänischen Diabetesspezialisten zurück. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille sei damit vom Tisch, sagte Analyst James Gordon von der Barclays Bank.

DSM-Firmenich büssten 5,3 Prozent ein. Dessen Wettbewerber Givaudan und Symrise wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Verkauf der Tiernahrungssparte durch den Aromenhersteller DSM-Firmenich an CVC Capital Partners kam nicht gut am Markt an. Analysten verwiesen auf eine enttäuschende Bewertung der Sparte, die einen Verkaufspreis von 2,2 Milliarden Euro erzielt hatte. Givaudan und Symrise gaben um jeweils mehr als ein Prozent nach./ck/he

18:43 Ukraine kann auf EU-Hilfe für Ausbildungsstützpunkte hoffen
18:30 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne dank Wall Street und Japans Börse
18:28 Aktien Wien Schluss: ATX mit Rekordhoch zum Wochenstart
18:17 Aktien Europa Schluss: Gewinne - Wall Street und Japan heben die Stimmung
18:13 ROUNDUP: Verhaftungswelle gegen Reformpolitiker im Iran
18:11 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder über 25.000 Punkten
18:10 Haushälter bremsen Laserwaffen-Projekt: Erst Marktsichtung
18:02 Magnetschwebebahn nach Tegel? - Diskussion nimmt Fahrt auf
18:00 Vier Milliarden für Hochschulen und Kitas
17:55 US-Anleihen: Kaum verändert