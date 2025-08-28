Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’614 0.1%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’417 0.6%  Bitcoin 90’464 1.5%  Dollar 0.8008 -0.2%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Gericht lässt Betrugsklage gegen Elon Musk zu
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Ausblick: Alibaba gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal

EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145

5’396.73
Pkt
3.66
Pkt
0.07 %
17:50:00
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

28.08.2025 18:21:36

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx wenig bewegt - Wenig Nvidia-Einfluss

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Der Quartalsbericht des KI-Schwergewichts Nvidia hat am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag keine grossen Spuren hinterlassen. Einen durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten nahmen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks mit moderaten Bewegungen und gemischten Vorzeichen hin.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,07 Prozent auf 5.396,73 Punkte zu. Wie schon am Vortag, zeigte er sich weiter stabilisiert nach seinen Verlusten vom Dienstag, die die politische Unsicherheit in Frankreich nach sich gezogen hatte. Der französische Cac 40 setzte seine Stabilisierung ebenfalls fort, indem er um 0,24 Prozent auf 7.762,60 Zähler stieg.

Auch ausserhalb der Eurozone war das Bild durchwachsen. Während sich der schweizerische SMI 0,10 Prozent höher bei 12.219,20 Punkten aus dem Handel verabschiedete, sank der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 9.216,82 Zähler.

Guter Dinge waren die Anleger im Autosektor , dessen Teilindex um 0,6 Prozent stieg. Die Zulassungszahlen des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea) für Juli seien ein Hoffnungsschimmer, sagte ein Händler. In Frankreich fielen die Renault -Aktien mit einem Anstieg um 3,6 Prozent auf. Bei anderen Werten wie etwa Stellantis und BMW liess der Rückenwind im Tagesverlauf aber etwas nach.

Zum grössten EuroStoxx-Gewinner wurde LVMH mit 2,2 Prozent Plus. Luxusgüterwerte knüpften allgemein an ihre Rally an, die am Vortag mit Aussagen des Uhrenherstellers Swatch zum US-Absatzmarkt und der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte.

Bei Pernod Ricard relativierte sich das zeitweise deutliche Plus auf 1,4 Prozent. Die Jahreszahlen des Spirituosenkonzerns untermauerten die Hoffnungen vieler Anleger auf eine perspektivische Geschäftserholung. Ein mauer Konsum in China und den USA hatte das Unternehmen zwar belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit eingepreist. Die Chance von Pernod Ricard auf einen Verbleib im EuroStoxx nimmt nun wieder zu.

In Mailand zogen die Anteile von Media for Europe (MFE) um rund zehn Prozent an. Am Vorabend wurde vermeldet, dass die Holdinggesellschaft der Berlusconi-Familie die Mehrheit am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 bekommt. Dazu verhilft der einst ebenfalls an einer Übernahme interessierte Finanzinvestor PPF, der seine Anteile an MFE verkauft.

In Zürich fielen die Aktien von DocMorris mit einem Kursrutsch um 6,3 Prozent auf. Ein Händler verwies bei der Online-Apotheke auf einen Medienkommentar, der sich massiv für eine Branchenliberalisierung in Deutschland ausspreche. In diesem werde vor allem auf die Drogeriekette dm als potenzieller Wettbewerber von Apotheken verwiesen./tih/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Nvidia Aktie trotz Rekorden unter Druck – Anzeichen einer KI-Blase?
16:57 UBS Logo UBS KeyInvest: Deutscher Aktienmarkt – Seitwärts zum Erfolg/Qualcomm – Neue Chip-Offensive
12:03 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
09:21 Marktüberblick: Delivery Hero senkt Prognosen
08:39 Schwächephase beendet?
08:31 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’702.85 19.72 ISSMNU
Short 12’980.10 13.73 B1LSOU
Short 13’462.73 8.86 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’219.20 28.08.2025 17:31:14
Long 11’677.79 18.52 SHFB5U
Long 11’450.22 13.89 BIYSFU
Long 10’954.09 8.92 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
NVIDIA-Aktie volatil: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Rheinmetall-Aktie stabil: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Clara Technologies-Aktie auf Talfahrt: War zu viel Fantasie im Spiel?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK nach strategischen Nachrichten im Stabilisierungsmodus

Top-Rankings

2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Portfolio
Diese Anlagestrategie verfolgte die Deutsche Bank im zweiten Quartal
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein I ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}