EURO STOXX 846483 / EU0009658186

592.91
Pkt
2.40
Pkt
0.41 %
12:08:00
16.10.2025 12:12:36

Aktien Europa: Gewinne - Nestle mit Kurssprung nach Quartalszahlen

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,39 Prozent auf 5.627,09 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 1,53 Prozent auf 12.721,12 Punkte und profitierte damit von dem deutlichen Plus des Schwergewichts Nestle . Der britische FTSE 100 trat unterdessen auf der Stelle.

Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Geschäft angesichts der laufenden Berichtssaison. "Der Handelstag wird einmal mehr von den Ereignissen in Frankreich flankiert", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu und seine Mitte-Rechts-Regierung haben den ersten von zwei Misstrauensanträgen der Opposition überstanden. Der Vorstoss der Linkspartei fand in der Nationalversammlung nicht die nötige Mehrheit. Dass die Regierung bei der noch ausstehenden Abstimmung über einen separaten Antrag der Rechtsnationalen gestürzt wird, ist unwahrscheinlich.

In dem unspektakulären Gesamtmarkt setzten Nestle Akzente. Aktien des Schweizer Lebensmittelkonzerns legten um 8,5 Prozent zu. Nestle hatte im dritten Quartal sein Wachstum stark beschleunigt. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern ist damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Zudem tritt der neue Konzernchef auf die Kostenbremse und kündigte den Abbau von 16.000 Stellen über zwei Jahre an.

Zu den Gewinnen des Nahrungs- und Genussmittelsektors trugen auch Pernod Ricard nach Quartalszahlen bei. Die Aktie zog um über zwei Prozent an.

Nicht ganz so spektakulär war die Reaktion eines anderen Schweizer Standardwertes auf neue Zahlen. Der Industriekonzern ABB hatte im dritten Quartal Umsatz, Auftragseingang und Gewinn gesteigert und insgesamt auf allen Ebenen besser abgeschnitten als vor einem Jahr. Die Margenprognose für das Gesamtjahr wurde nach oben angepasst. Nach dem massiven Kursanstieg seit April legte der Kurs aber nur noch leicht zu.

Besser sah es bei Nordea aus. Die Aktien der skandinavischen Bank kletterten nach Zahlen um 2,8 Prozent und verzeichneten ein neues Hoch. Das dritte Quartal sei stark ausgefallen, so die Analysten von Jefferies. Dies gelte für alle wesentlichen Kennziffern. Zudem habe das Unternehmen einen besser als erwarteten Kostenausblick geliefert.

Unter den kleineren Werten stieg die Aktie von DocMorris nach neuen Zahlen um 4,5 Prozent. Analysten loben die Fortschritte im E-Rezept-Geschäft und Impulse aus der Telemedizin./mf/jha/

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie 10 Prozent im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegten sich die Einzelwerte.
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einzelwerte.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
EURO STOXX 592.68 0.37%

finanzen.net News

Datum Titel
12:18 ROUNDUP: ABB legt mehr als solides drittes Quartal hin
12:18 Bundeswehr-Brigade in Litauen wächst
12:17 ROUNDUP: Frankreichs Regierung übersteht erstes Misstrauensvotum
12:17 Öffnung der Grenze zwischen Gaza und Ägypten verzögert sich
12:17 Caritas fordert solide Finanzierung der Sozialberatung
12:11 Bundesbank pessimistischer für Konjunktur im Sommer
12:10 Aktien Europa: Gewinne - Nestle mit Kurssprung nach Quartalszahlen
12:08 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro
12:08 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 115,90 Euro
12:07 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Kering auf 'Sell' - Ziel 160 Euro