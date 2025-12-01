Airbus kommt mit Beseitigung von A320-Softwareproblem schnell voran

DOW JONES--Airbus kommt mit der kritischen Software-Umstellung für die A320-Familie schneller voran als befürchtet. Von den rund 6.000 Flugzeugen habe die überwiegende Mehrheit über das Wochenende inzwischen die notwendigen Modifikationen erhalten, teilte der Flugzeughersteller am Montagmorgen mit. "Wir arbeiten mit unseren Airline-Kunden zusammen, um die Modifizierung von weniger als 100 verbleibenden Flugzeugen zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie wieder in Betrieb genommen werden können."

Am Freitag hatten europäische und amerikanische Aufsichtsbehörden Software- oder Hardware-Updates für etwa die Hälfte der weltweiten Flotte angeordnet, nachdem Ende Oktober das Cockpitsystem eines Airbus-Jets von JetBlue Airways durch intensive Sonneneinstrahlung gestört worden war.

Die Maschine war auf dem Weg von Cancun in Mexiko nach Newark in den USA, als sie sich unerwartet nach unten neigte, wie europäische Aufsichtsbehörden mitteilten. Der Flug endete laut Flugdaten mit einer Notlandung in Tampa in Florida. Der Vorfall habe gezeigt, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen kann, die für das Funktionieren bestimmter Flugsteuerungen entscheidend seien, so Airbus.

Nach dem Rückruf der Maschinen war es weltweit zu Flugausfällen gekommen. Angesichts der grossen Zahl der betroffenen Maschinen, die auf der Kurzstrecke zum Einsatz kommen, gab es erhebliche Befürchtungen, dass es zu umfangreichen Störungen des Reiseverkehrs kommen könnte. In den USA traf die Warnung die Airlines am reiseintensiven Wochenende nach dem Feiertag Thanksgiving. Dort wird das Flugzeug von vielen Gesellschaften geflogen.

Airbus-CEO Guillaume Faury hatte am Samstag in einem Social-Media-Post erklärt, dass das Problem zu erheblichen logistischen Herausforderungen und Verspätungen geführt habe, und sich bei den betroffenen Kunden und Passagieren der Fluggesellschaften entschuldigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 02:43 ET (07:43 GMT)