BLKB-Aktie: Personalwechsel bei Tochterbank Radicant

Die BLKB-Tochterbank Radicant erhält vor der Einstellung ihrer Geschäftstätigkeit mit Matthias Kottmann noch einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Er löst Marco Primavesi ab, der im Juni seinen Rücktritt per Ende 2025 bekanntgegeben hatte.

Der neue Radicant-Präsident Kottmann ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Geschäftsbereichs Private Vermögens- und Finanzberatung der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), wie Radicant am Dienstag mitteilte. Zudem amtiert er als stellvertretender CEO ad interim der BLKB.

Die BLKB hatte im vergangenen November angekündigt, die verlustträchtige Online-Bank zu schliessen und die Banklizenz zurückzugeben. Zuvor hatte die Kantonalbank erfolglos versucht, das erst 2023 gestartete Institut mit rund 20'000 Kundinnen und Kunden zu verkaufen.

Im Sommer 2025 musste die BLKB eine Wertberichtigung in Höhe von 105 Millionen Franken auf Radicant vornehmen. Zusätzlich wird der BLKB-Jahresgewinn wegen der Radicant-Schliessung mit weiteren 60 Millionen Franken belastet, wie im November kommuniziert wurde. Die hohen Wertberichtigungen hatten im Sommer 2025 auch zu den Rücktritten des BLKB-CEO und des BLKB-Bankratspräsidenten geführt.

tp/uh

Zürich (awp)