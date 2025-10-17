3M Aktie News: 3M am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 152,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'239 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 153,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 279'321 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 24,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus. Am 18.07.2025 äusserte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.34 Mrd. USD im Vergleich zu 6.26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,93 USD je Aktie aus.

