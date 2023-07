Zalando 25.26 CHF -7.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal dürfte für den Online-Modehändler noch schwieriger als erwartet gewesen sein, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei wohl auch wegen des schlechten Wetters in den meisten Märkten schwach gewesen. Statt auf mehr Verkäufe zu drängen, dürfte sich Zalando laut Irwin darauf fokussiert haben, die Gewinne zu schützen. Der Experte kürzte seine Schätzungen bis fast ans untere Ende der Unternehmensprognose./niw/he;

