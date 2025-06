HT5-Aktie zieht zweistellig an: HT5 erhält breite Gläubigerunterstützung

Die Zustimmungsquote ist laut einer Mitteilung vom Freitag mit 83,5 Prozent gar noch etwas höher ausgefallen als zuletzt signalisiert.

Der Verwaltungsrat der früheren HOCHDORF hatte sich bereits im Vorfeld der Versammlung vom heutigen Freitag die notwendige Mehrheit für eine Änderung der Anleihebedingungen gesichert. Am Mittwoch hatte gut 80 Prozent des Nominalkapitals den Änderungen zugestimmt.

Die Anpassung der Bedingungen ist ein zentraler Schritt für die geplante Sanierung der HT5. Ziel ist ein Zusammenschluss der sanierten Börsenhülle mit einem anderen Unternehmen, um es dann über einen so genannten "Reverse Takeover" an die Schweizer Börse SIX zu bringen.

Die HT5-Aktie notiert via SIX zeitweise 15,58 Prozent im Plus bei 1,74 Franken.

ra/mk

Hochdorf (awp)