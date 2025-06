FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Online-Modehändler sei gerade in einer starken Wachstumsphase und ziehe die Anleger mit seinem Margenpotenzial an, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die kurzfristigen Konsensschätzungen erschienen inzwischen zwar zu hoch, und er habe seine diesjährige operative Ergebnisprognose (Ebit) gesenkt. Doch der Anlagehintergrund sei intakt und Zalando eines von wenigen Unternehmen, die ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum (EPS) böten./gl/ajx;