ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz von About You sei positiv verlaufen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando übernimmt gegenwärtig den Internet-Modehändler. Es gebe keinerlei Änderungen der Nachfrage oder der Stimmung, schrieb der Experte unter Berufung auf die Aussagen von About You, das Handelsgeschäft verlaufe gut./rob/bek/mis;