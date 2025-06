NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy in einem Branchenausblick auf das zweite Quartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green ging darin am Donnerstag der Frage nach, ob der aktuelle Kurs für eine Boom-Aktie angemessen ist. Derzeit sei sie mit dem mehr als 10-fachen des künftigen operativen Gewinns (Ebitda) bewertet wegen des Auftragswachstums und der wieder gezahlten Dividende. Sollten die Effekte nur vorübergehend sein, hält er ein KGV von etwa 6,3 für fair./tih/ag;