Aktien von Lufthansa und TUI tiefer: El Al, Lufthansa, Swiss und Co. streichen Flüge nach Israel

Zuvor hatten Irak und Jordanien angekündigt, ihren Luftraum vorübergehend zu schliessen.

Die in Dubai ansässige Fluggesellschaft Emirates Airlines streicht sämtliche Flüge von und in den Irak, Jordanien Libanon und Iran. Auch am Zayed International Airport in Abu Dhabi werde mit Störungen gerechnet, hiess es in einer Mitteilung des Flughafens.

Die ebenfalls in Dubai ansässige Fluggesellschaft Flydubai teilte mit, Flüge nach Amman, Beirut, Damaskus sowie in den Iran und nach Israel würden ausgesetzt. Andere würden umgeleitet. Qatar Airways fliegt vorerst nicht mehr in den Iran und den Irak.

Die syrische Fluggesellschaft Syrian Airlines setzte sämtliche Flüge nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate vorübergehend aus.

Die Flotte des Reiseanbieters TUI war zunächst nicht betroffen. Es gebe keine Auswirkungen, weil Tuifly nicht in die Region fliege, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatte die Lufthansa mitgeteilt, ihre Flüge von und in die iranische Hauptstadt Teheran auszusetzen.

Auch die israelische Fluggesellschaft El Al hat aus Sorge vor iranischen Gegenangriffen ihre für heute und morgen aus und nach Israel geplanten Flüge storniert. Üblicherweise fliegt El Al auch in Kriegssituationen.

"Angesichts der jüngsten sicherheitspolitischen Entwicklungen und gemäss den Anweisungen der Sicherheits- und Luftfahrtbehörden zur Schliessung des Luftraums über Israel informiert die Fluggesellschaft El Al über die Einstellung ihrer Flüge von und nach Israel", teilte die grösste Luftlinie des Landes mit.

"Wir rufen die Passagiere auf, sich auf eine Übernachtung im Ausland einzustellen - bis eine Änderung der Sicherheitslage eintritt", hiess es weiter in der Mitteilung. Flüge, die sich bereits auf dem Weg nach Israel befanden, seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.

"Auch alle Flüge, die von Israel starten sollten, sind bis auf weiteres gestrichen." Der internationale Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv hatte auf seiner Webseite mitgeteilt, er sei für alle Ab- und Anflüge bis auf weiteres gesperrt.

Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss teilte auf ihrer Webseite mit, dass alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschliesslich 22. Juni ausgesetzt würden. Betroffene Gäste würden benachrichtigt und bei Verfügbarkeit auf andere Flüge umgebucht.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,93 Prozent schwächer bei 6,80 Euro, während die TUI-Titel 2,65 Prozent auf 6,39 Euro verlieren. Tel Aviv (awp/sda/dpa) / RIAD/DOHA (awp international)