NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens in einem Branchenausblick auf das zweite Quartal mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Die Siemens-Aktie habe wertmäßig gut aufgeholt und der Konglomerat-Rabatt sei nun minimiert worden, schrieb Nicholas Green am Donnerstag. Die Frage, ob noch Potenzial bleibt, beantwortet der Experte mit Ja. Die Schätzungen dürften noch steigen./tih/ag;