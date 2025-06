NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Angetrieben von Aktienrückkäufen habe die Aktie des Energiekonzerns in diesem Jahr deutlich an Wert gewonnen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstag. Dies stehe im Kontrast zur schlechten Entwicklung anderer Erneuerbare-Energien-Werte wie EDPR oder Orsted. EDPR bleibt derweil ihre erste Wahl in diesem Segment, noch knapp vor RWE./tih/ag;