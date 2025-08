ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Yashraj Rajani geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Online-Modehändler seine Ziele besonnen formuliert hat. Daher wirkten diese nebst den angepeilten Synergien aus der About-You-Übernahme konservativ. Er sieht ein gestiegenes Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten und strategische Gründe für den Zukauf./rob/tih/bek;