NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Die am 20. Februar anstehenden Quartalszahlen des Einzelhändlers dürften moderat über den Erwartungen liegen, die Ziele für 2024 dagegen enttäuschen, schrieb Analyst Steven Shemesh in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/edh;