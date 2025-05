NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Quartalszahlen von 62 auf 63 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz anhaltender konjunktureller Unsicherheiten sei der Ausblick des Düngerkonzerns auf 2025 intakt, gestützt von Kostensenkungsinitiativen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;