Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.62 Prozent stärker bei 41’368.45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 15.757 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.384 Prozent auf 40’956.08 Punkte an der Kurstafel, nach 41’113.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’167.76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’773.22 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.474 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 37’645.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Stand von 44’303.40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39’056.39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 2.42 Prozent abwärts. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3.31 Prozent auf 191.70 USD), Walt Disney (+ 2.97 Prozent auf 105.12 USD), American Express (+ 2.69 Prozent auf 283.66 USD), Goldman Sachs (+ 2.50 Prozent auf 565.70 USD) und 3M (+ 1.79 Prozent auf 141.12 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-1.86 Prozent auf 77.65 USD), Coca-Cola (-1.70 Prozent auf 71.17 USD), McDonalds (-1.46 Prozent auf 313.49 USD), Walmart (-1.42 Prozent auf 97.43 USD) und UnitedHealth (-1.41 Prozent auf 385.55 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’192’255 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2.850 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Merck-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6.24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

