Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Montag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.21 Prozent auf 41’405.40 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 15.999 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.864 Prozent auf 40’960.42 Punkte an der Kurstafel, nach 41’317.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41’063.44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41’443.52 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der Dow Jones mit 38’314.86 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 05.02.2025, bei 44’873.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, lag der Dow Jones bei 38’675.68 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2.33 Prozent ein. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 2.22 Prozent auf 408.80 USD), IBM (+ 1.61 Prozent auf 249.50 USD), American Express (+ 1.50) Prozent auf 280.99 USD), McDonalds (+ 1.46 Prozent auf 316.50 USD) und Walmart (+ 0.96 Prozent auf 99.70 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-2.30 Prozent auf 200.62 USD), Chevron (-1.96 Prozent auf 135.79 USD), Amazon (-1.42 Prozent auf 187.29 USD), Nike (-1.40 Prozent auf 57.77 USD) und Procter Gamble (-1.17 Prozent auf 158.64 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 11’140’486 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.856 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.25 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

