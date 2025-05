NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Scout24 von 84 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Online-Portalbetreibers habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;