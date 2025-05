NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen fürs erste Quartal von 230 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Umsatzschätzungen für den Börsenbetreiber für das laufende und die kommenden Jahre etwas angehoben, schrieb Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/he;