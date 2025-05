NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Essenslieferanten habe er seine Umsatzschätzungen für 2025 und 2026 erhöht, die Gewinnprognosen (EPS) aber deutlich reduziert, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;