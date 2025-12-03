Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

23.25
CHF
3.97
CHF
20.59 %
11:32:45
SWX
03.12.2025 10:30:33

Wacker Neuson SE Hold

Wacker Neuson
23.36 CHF 3.91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

