Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Wacker Neuson SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson angesichts einer möglichen Übernahme durch Doosan Bobcat von 23 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In koreanischen Zeitungen werde ein Unternehmenswert im Bereich von 2 Milliarden Euro genannt, schrieb Stefan Augustin in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das entspreche circa 25 Euro je Aktie. Augustin hob hervor, dass sich die beiden Baumaschinenhersteller hinsichtlich ihrer regionalen Präsenz gut ergänzten. Bobcat habe rund 70 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2024 in Nordamerika erwirtschaftet und rund 15 bis 20 Prozent in Europa./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.95 €
|
Abst. Kursziel*:
4.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.79%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
09:28
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE bestätigt Gespräche zu Mehrheitserwerb und Übernahme durch Doosan Bobcat Inc. (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc. (EQS Group)
|
30.11.25
|Wacker Neuson SE-Aktie: Experten empfehlen Wacker Neuson SE im November mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
|
25.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)