FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahresziele seien in Reichweite, schrieb Analyst Niklas Becker in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht aus der Vorwoche./ag/gl;