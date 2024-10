HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,20 Euro belassen. Durch einen weiteren Verkauf von Bestandsimmobilien kämen die diesbezüglichen diesjährigen Zielsetzungen in Reichweite, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/mis;