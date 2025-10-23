Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
Volvo Car AB Registered B Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo Cars nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 schwedischen Kronen belassen. Mit der Gewinn- und Verlustrechnung habe der Autobauer positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei deutlich höher als vom Markt erwartet. Ein Wermutstropfen seien die Barmittel, der Free Cash Flow sei wieder negativ gewesen wegen hoher Abflüsse von Betriebskapital. Das sei erklärungsbedürftig./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Hold
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
20.00 SEK
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
2.79 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
22.75 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
