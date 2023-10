NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 201 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die Erwartungen an seinen Umsatz getoppt und noch viel besser auf Ergebnisebene abgeschnitten, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings rechne das Unternehmen für das kommende Jahr mit einer sich abschwächenden Nachfrage, was aber kaum eine Überraschung sei. Insgesamt stufte er den Bericht daher als neutral ein./tav/gl;