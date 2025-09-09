Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’694 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’636 0.0%  Bitcoin 88’784 -0.1%  Dollar 0.7977 0.5%  Öl 66.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin vs. Ether: Droht nach der ETH-Outperformance ein Umschwung für die Märkte?
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Schindler-Aktie: Umschichtung von zahlreichen Namenaktien innerhalb der Besitzerfamilien
Logitech-Aktie: Neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
200.- Saxo-Deal
Commodities im Fokus 09.09.2025 20:43:14

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um 0,18 Prozent auf 3.642,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.635,85 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 40,94 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,36 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Daneben sinkt der Platinpreis um -0,43 Prozent auf 1.376,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.382,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 0,48 Prozent auf 1.144,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.139,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,29 Prozent auf 66,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 66,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,37 Prozent auf 62,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 62,26 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,65 US-Dollar nach unten (--0,03 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Lebendrindpreis um -2,43 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,68 Prozent auf 4,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,03 US-Dollar.

Derweil notiert der Mastrindpreis bei 3,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,61 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,47 Prozent.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend hinzu. Um 3,90 Prozent auf 293,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 284,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 1,19 Prozent auf 3,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,94 Prozent auf 0,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 0,40 Prozent auf 17,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,66 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,43 Prozent auf 61,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 61,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Reispreis bei 11,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,35 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Dienstagabend lag der Holzpreis bei 525,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 526,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Berkshire Hathaway am 05.09.2025

Chart
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’682.63 9’205.90
Gold Krügerrand 1 oz 2’973.53 2’860.23
Gold Philharmoniker 1 oz 2’998.23 2’889.27
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 565.75 539.70
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’804.57 22’935.75
Silber CombiBar® 100 g 221.71 130.01
Silber Maple Leaf 1 oz 40.09 33.35
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’211.74 1’025.14

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger schwanken zwischen Chancen und Risiken
Börsengang der Klarna-Aktie steht direkt bevor - Was Anleger wissen sollten
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Bitcoin-Crash 2026? Warum Experten vor Kursen unter 100'000 US-Dollar warnen
DroneShield-Aktie im Aufwind: Aufnahme in S&P/ASX 200 treibt Kurs an
NVIDIA-Chef Huang lobt TSMC und empfiehlt Kauf der Aktie
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Nach Kursexplosion: Deshalb bleibt eine Analystin bei ihrem Kaufrating für die Palantir-Aktie

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}