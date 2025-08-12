Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
24.53CHF
0.43CHF
1.79 %
12.08.2025
17.10.2025 10:30:17
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
268.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
30.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
268.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.50%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
