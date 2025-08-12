Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
17.10.2025 10:30:17

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der bereinigte operative Gewinn sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick des Lkw-Herstellers auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 02:18 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
30.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
30.50%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse