Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volkswagen von 92 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
89.76 €
|
Abst. Kursziel*:
0.27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
89.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.56%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
