Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

12.08.2025
13.08.2025 08:49:44

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang die Markterwartung übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz aber habe enttäuscht, und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) sei Vestas lediglich leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
126.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

