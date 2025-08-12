|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 08:49:44
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang die Markterwartung übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz aber habe enttäuscht, und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) sei Vestas lediglich leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben./rob/la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
126.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
