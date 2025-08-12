Vestas Wind Systems A-S 14.61 CHF 3.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe beim Auftragseingang die Markterwartung übertroffen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz aber habe enttäuscht, und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) sei Vestas lediglich leicht hinter dem Konsens zurückgeblieben./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



