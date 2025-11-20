Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
11.12EUR
-0.84EUR
-6.98 %
13:14:20
BMN
20.11.2025 11:42:29
Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne begrüßt die kurzfristig zurückhaltenden Umsatzversprechen des Autozulieferers. Von 2027 an werde das Tempo dann wohl zunehmen, schrieb er am Donnerstag anlässlich der Strategie "Elevate 2028"./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.30%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.07%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Valeo SA
|11:42
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09:25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Valeo SA
|11.35
|-5.06%
