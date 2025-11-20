Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

11.12
EUR
-0.84
EUR
-6.98 %
13:14:20
BMN
20.11.2025 11:42:29

Valeo SA Neutral

Valeo
11.12 EUR -6.98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Lesne begrüßt die kurzfristig zurückhaltenden Umsatzversprechen des Autozulieferers. Von 2027 an werde das Tempo dann wohl zunehmen, schrieb er am Donnerstag anlässlich der Strategie "Elevate 2028"./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.02 € 		Abst. Kursziel*:
-9.30%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.07%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:42 Valeo Neutral UBS AG
09:25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Valeo Neutral UBS AG
06.11.25 Valeo Outperform Bernstein Research
